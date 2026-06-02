Аграрии Иркутской области засеяли 65% запланированных площадей

Посевная кампания в Иркутской области идет во всех сельскохозяйственных районах, на сегодняшний день засеяно 340,4 тыс. га пашни. Яровой сев выполнен на 65%, а работы уже завершили более 120 сельхозтоваропроизводителей.

«Несмотря на неустойчивые погодные условия темпы полевых работ в Приангарье соответствуют темпам посевной в Сибирском федеральном округе. В настоящее время посевные работы ведутся аграриями почти в круглосуточном режиме», – отметила министр сельского хозяйства региона Марина Кожарина.

Зерновые и зернобобовые культуры высеяны на площади 222,5 тыс. га, технические культуры – 96,7 тыс. га, однолетние травы – 17,9 тыс. га. В посевной кампании задействовано около 4 тыс. тракторов, грузовых автомобилей и иной вспомогательной техники.

Всего в 2026 году в регионе запланировано высеять 326,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 109,7 тыс. га технических культур, 0,9 тыс. га овощей открытого грунта и 4,1 тыс. га картофеля. Для хорошего урожая яровых культур проводятся подкормки минеральными удобрениями, а также защита растений от сорной растительности, вредителей и болезней.