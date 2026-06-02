От ветхого причала к круизному хабу: как обновят легендарную «Рогатку» в Листвянке

В Иркутской области заключен госконтракт на реконструкцию причала «Рогатка» в Листвянке. Проект стоимостью 1,3 млрд рублей, финансируемый из федерального бюджета, станет частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Работы разделены на два этапа:

  • Проектирование: до марта 2027 года.
  • Реконструкция: с мая по ноябрь 2028 года.

Причал находится в аварийном состоянии и не справляется с нагрузкой: летний пассажиропоток достигает 480 человек при потребности в 3–4 раза выше. После обновления сооружение сможет принимать крупные суда и паромы.

Что изменится:

  • Появится зал ожидания для пассажиров.
  • Будет построена подъездная автодорога.
  • Установят мощную зарядную станцию (до 700 кВт) для судов на электротяге.

«Реализация проекта значительно улучшит туристическую инфраструктуру», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, в 2025 году Иркутскую область посетили около 1,9 миллиона туристов, а Бурятию — 680 тысяч. К 2036 году турпоток на Байкал может достичь 5 миллионов человек в год — такой рост предусмотрен федеральным проектом «Пять морей и озеро Байкал».


/ Сибирское Информационное Агентство /
