Биткоин упал ниже $70 000 на фоне первой публичной продажи Strategy

Курс биткоина опустился ниже $71 000 во вторник, продолжив падение после того, как компания Strategy, крупнейший корпоративный держатель криптовалюты, раскрыла информацию о первой публичной продаже биткоинов. За 24 часа актив подешевел на 3,4%, а за неделю – на 7,5%. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

«В понедельник Strategy раскрыла в форме 8-K первую публичную продажу биткоинов за пять лет с момента начала их накопления. Компания продала 32 монеты за $2,5 млн по средней цене $77 135», – сообщается в документах эмитента.

На этом фоне фондовые рынки также скорректировались: индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, а инвесторы фиксировали прибыль после ралли на волне интереса к ИИ. Brent торгуется около $94,40 за баррель на фоне сохраняющегося тупика в переговорах США и Ирана.

По данным CoinDesk, во вторник утром BTC торговался в районе $70 830, а за сутки его цена колебалась от $70 120 до $73 458. Эксперты отмечают, что спрос на биткоин-ETF по-прежнему направлен не в ту сторону, а Strategy раскрыла себя как продавец, поэтому очевидного краткосрочного катализатора для разворота тренда не наблюдается. Hyperliquid HYPE остается исключением среди топ-10 криптовалют по рыночной капитализации, показав рост на 24,3% за неделю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
