Иркутская область заняла второе место в России по лесным доходам

Иркутская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по лесным доходам по итогам первого квартала 2026 года, заняв второе место с показателем 1,2 млрд рублей, сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства. Первое место занял Ханты-Мансийский автономный округ с 2,5 млрд рублей, третье – Республика Саха (Якутия) с 0,9 млрд рублей.

«Платежи за использование лесов – это весомый вклад не только в федеральный бюджет, но и в экономику Иркутской области. За три месяца 2026 года в бюджеты различных уровней регион передал 1,5 млрд рублей, в том числе – 1,2 млрд рублей в федеральный бюджет, 281,1 млн рублей – в бюджет региона и 8,4 млн рублей – в местные бюджеты», – рассказал министр лесного комплекса Приангарья Павел Кирдяпкин.

Всего за первый квартал 2026 года в федеральный бюджет от использования лесов поступило 17,1 млрд рублей, что на 3 млрд рублей или 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы получены за аренду лесных участков и по договорам купли-продажи лесных насаждений.