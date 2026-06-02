Иркутская область вошла в число лидеров по сотрудничеству с Китаем

Иркутская область вошла в число регионов с высокой продуктивностью сотрудничества с Китаем, следует из нового рейтинга, представленного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития, Институтом экономики роста им. Столыпина и фондом «Петербургская политика».

Регионы с высокой продуктивностью сотрудничества:

Амурская область

Еврейский АО

Забайкальский край

Иркутская область

Калужская область

Нижегородская область

Тюменская область

Ленинградская область

Москва

Московская область

Новосибирская область

Приморский край

Санкт-Петербург

Тульская область

Татарстан

Хабаровский край

Республика Саха

Ямало-Ненецкий АО

«Этим регионам удалось реализовать большую часть договоренностей и соглашений в реальные инвестпроекты», – отмечается в исследовании, охватившем период с мая 2025 года по май 2026 года.

Аутсайдерами рейтинга стали Тверская, Магаданская, Омская, Псковская, Самарская области и Республика Мордовия, где большинство совместных с Китаем проектов остаются на бумаге либо отсутствуют вовсе.

«Фактически рейтинг показывает новую экономическую реальность: борьба за инвестиции Китая и стран Глобального Юга идет уже между регионами. И эта здоровая конкуренция могла бы стать важным механизмом включения России в новые мировые товарные цепочки многополярного мира», – заключают эксперты.