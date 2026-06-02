Иркутская область вошла в число лидеров по сотрудничеству с Китаем

Иркутская область вошла в число регионов с высокой продуктивностью сотрудничества с Китаем, следует из нового рейтинга, представленного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития, Институтом экономики роста им. Столыпина и фондом «Петербургская политика».
Регионы с высокой продуктивностью сотрудничества:
- Амурская область
- Еврейский АО
- Забайкальский край
- Иркутская область
- Калужская область
- Нижегородская область
- Тюменская область
- Ленинградская область
- Москва
- Московская область
- Новосибирская область
- Приморский край
- Санкт-Петербург
- Тульская область
- Татарстан
- Хабаровский край
- Республика Саха
- Ямало-Ненецкий АО
«Этим регионам удалось реализовать большую часть договоренностей и соглашений в реальные инвестпроекты», – отмечается в исследовании, охватившем период с мая 2025 года по май 2026 года.
Аутсайдерами рейтинга стали Тверская, Магаданская, Омская, Псковская, Самарская области и Республика Мордовия, где большинство совместных с Китаем проектов остаются на бумаге либо отсутствуют вовсе.
«Фактически рейтинг показывает новую экономическую реальность: борьба за инвестиции Китая и стран Глобального Юга идет уже между регионами. И эта здоровая конкуренция могла бы стать важным механизмом включения России в новые мировые товарные цепочки многополярного мира», – заключают эксперты.