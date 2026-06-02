Сбер с начала года помог россиянам уберечь от мошенников 120 млрд рублей

С начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 млрд рублей, но благодаря системе противодействия мошенничеству (антифрод-системе), удалось предотвратить хищения.

Таким образом, банк с начала года фиксирует снижение активности мошенников, объем средств, которые пытались похитить преступники у клиентов банка сократился на 30% в годовом выражении. При этом эффективность антифрод-процессов банка является одной из самых высоких в мире. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«По классическому телефонному мошенничеству — речь, прежде всего, о массовых обзвонах злоумышленников якобы от имени известных компаний, правоохранительных органов или госструктур, подмене номеров — мы действительно видим важный сдвиг. В Сбере мы фиксируем снижение мошеннической активности: с начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — около 170 млрд», — рассказал Кузнецов.

Как отметил зампред правления банка в интервью, по данным операторов связи, количество мошеннических звонков также снизилось на 20-75%, а количество случаев дистанционного мошенничества по данным МВД по итогам первого квартала текущего года снизилось на 22,7%.

Речевая ИИ-аналитика способна снизить эффективность мошенничества

Применение больших языковых моделей для анализа телефонного разговора и выявления признаков мошеннических сценариев поможет существенно снизить эффективность телефонного мошенничества.

«Речь идет о применении больших языковых моделей для анализа телефонного разговора и выявления признаков мошеннического сценария. Важно, что это не "прослушивание всех разговоров". Такой технологический контур должен выстраиваться строго в рамках закона, с соблюдением требований к персональным данным, тайне связи и приватности. Но технологически мы уже понимаем, как на уровне речи можно анализировать признаки мошеннической атаки: давление, просьбы установить программы, требования финансовых переводов и других действий с деньгами, запреты советоваться с близкими или сотрудниками банка», - рассказал Кузнецов.

По его словам, если такая система будет развернута на уровне телеком-инфраструктуры и связана с банковскими антифрод-системами, она сможет существенно снизить эффективность телефонного мошенничества и резко уменьшить результативность обмана. Это может стать одним из ключевых технологических элементов будущего контура защиты в стране.

«В противодействии и борьбе важно внедрять технологию еще и потому, что злоумышленники уже используют такие решения в преступных целях. Они изучают звонки, где жертвы "сорвались с крючка", и анализируют, в какой момент она могла распознать мошенника, а затем генерируют с помощью ИИ новый сценарий атаки с учетом собственных ошибок», - отметил Кузнецов.

Кроме того, топ-менеджер отметил, что межотраслевая кооперация также критически важна в борьбе с киберпреступниками.

«Межотраслевая кооперация критически важна для участников рынка. Банки видят финансовую часть сценария, операторы сотовой связи — коммуникационную, цифровые платформы — поведение в своих сервисах, государство — правовую и правоохранительную часть. Мошенники действуют на стыке этих сред. Поэтому защита тоже должна быть межотраслевой», — сообщил топ-менеджер банка.

Кузнецов напомнил о необходимости создания единого координационного центра, который обладал бы одновременно и правовыми полномочиями, и современными техническими возможностями.

«Центр мог бы в режиме реального времени собирать данные, анализировать их и при наличии законных оснований инициировать блокировку звонков, сайтов или переводов. При этом такие действия должны опираться на прозрачные процедуры, аудит решений и механизм быстрого обжалования ошибочных блокировок», — подытожил он.