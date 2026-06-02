ВТБ оценил потенциал новых отраслей для ГЧП в 1 трлн рублей до 2036 года

Аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг оценили потенциал рынка государственно-частного партнерства в новых секторах экономики. Согласно исследованию, в ближайшие десять лет драйверами роста могут стать четыре отрасли: центры обработки данных, технологии для умных городов, космическая инфраструктура и промышленные проекты. Обзор «Новые сферы ГЧП: потенциал и перспективы» был опубликован в преддверии ПМЭФ-2026.

По оценкам холдинга, совокупный объем инвестиций в данные направления до 2036 года в базовом сценарии составит от 690 млрд до 800 млрд руб. При оптимистичном развитии событий эта цифра способна достичь 1,04 трлн руб. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что запуск таких инициатив позволит не только сохранить компетенции инфраструктурного рынка, но и стимулировать развитие сложных финансовых инструментов, загрузку смежных отраслей и общие темпы экономического роста.

В разбивке по секторам оценки выглядят следующим образом. Наибольший потенциал аналитики видят в сегменте ЦОД: на фоне кратного роста данных и развития ИИ капитальные вложения в дата-центры различного типа в ближайшие десять лет могут достичь 1,3–1,5 трлн руб. Рынок решений для умных городов, который в глобальном масштабе способен удвоиться за четыре года, в России обеспечит концессионные и ГЧП-проекты объемом до 140–170 млрд руб. В космической отрасли наиболее коммерчески привлекательными названы системы дистанционного зондирования Земли, спутниковый интернет и космический туризм с потенциальным объемом инвестиций 170–220 млрд руб. Еще порядка 210 млрд руб. может быть привлечено в проекты промышленного ГЧП, ориентированные на технологический суверенитет.

В базовом сценарии для реализации проектов потребуется высокая адаптивность соглашений и проактивное управление рисками. Это позволит снизить нагрузку на бюджет в указанных сферах в среднем на 8–10%, а дополнительная выручка смежных отраслей на горизонте десяти лет оценивается примерно в 3,8 трлн руб. В то же время достижение оптимистичного прогноза в 1,04 трлн руб. требует длительного периода благоприятных денежно-кредитных условий и активного стимулирования внебюджетных вложений со стороны властей всех уровней.