Банк Уралсиб в Хабаровске принял участие в мероприятиях к Дню города

В Хабаровске с 29 по 31 мая прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню города: фестивали «Счастливый Хабаровск-2026» и «Амурские волны», выступление заслуженного артиста России Алексея Глызина и шести кавер-групп, массовый танцевальный флешмоб «Хабаровск – мы твое будущее» и многое другое. Банк Уралсиб стал участником арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск».

30 мая на центральной улице Муравьева-Амурского более ста организаций Хабаровска представили свою продукцию и услуги жителям и гостям города. Банк Уралсиб организовал свою локацию, где не только рассказывал о своих услугах и продуктах, но и предложил всем желающим принять участие в игре «Самый меткий». Также сотрудники банка провели лотерею, где вручили победителям подарки от Уралсиба.

Кроме этого Банк Уралсиб стал спонсором трансляции фестиваля «Амурские волны» на одном из телевизионных каналах Хабаровска.

«Мы впервые стали участниками городского фестиваля, получили хороший опыт и возможность познакомить жителей города Хабаровска с Банком Уралсиб. Мы и в дальнейшем планируем поддерживать различные социальные, культурные и спортивные инициативы города и края», – отметил управляющий ДО «Хабаровский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Илья Башук.