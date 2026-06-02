Доллар за $100: как новые мини-фьючерсы на Мосбирже изменят правила игры для инвесторов

С 9 июня Московская биржа расширяет линейку валютных инструментов. На срочном рынке стартуют торги мини-фьючерсами на курс доллара и евро к рублю. Это решение делает валютный рынок доступнее для широкого круга инвесторов. В чем главное преимущество? Размер лота уменьшен в 10 раз по сравнению со стандартными контрактами:

Доллар: лот составит всего $100.

Евро: лот составит 100 евро. Это позволяет: Снизить порог входа: требуется меньше денег для обеспечения сделки.

Гибко управлять рисками: инвесторы могут точнее хеджировать (страховать) валютные позиции.

Использовать новые стратегии: открываются дополнительные возможности для арбитража. Почему это актуально сейчас? Спрос на валютные фьючерсы растет. По данным Мосбиржи, за первые 5 месяцев 2026 года: Среднедневной объем торгов вырос на 23% (до 224 млрд руб.).

Совокупная открытая позиция увеличилась на 24% (до 1,73 трлн руб.). Расчеты по новым контрактам будут происходить ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь) по официальному курсу ЦБ РФ.

