Доллар за $100: как новые мини-фьючерсы на Мосбирже изменят правила игры для инвесторов

С 9 июня Московская биржа расширяет линейку валютных инструментов. На срочном рынке стартуют торги мини-фьючерсами на курс доллара и евро к рублю.
Это решение делает валютный рынок доступнее для широкого круга инвесторов.
В чем главное преимущество?
- Размер лота уменьшен в 10 раз по сравнению со стандартными контрактами:
- Доллар: лот составит всего $100.
- Евро: лот составит 100 евро.
Это позволяет:
- Снизить порог входа: требуется меньше денег для обеспечения сделки.
- Гибко управлять рисками: инвесторы могут точнее хеджировать (страховать) валютные позиции.
- Использовать новые стратегии: открываются дополнительные возможности для арбитража.
Почему это актуально сейчас?
Спрос на валютные фьючерсы растет. По данным Мосбиржи, за первые 5 месяцев 2026 года:
- Среднедневной объем торгов вырос на 23% (до 224 млрд руб.).
- Совокупная открытая позиция увеличилась на 24% (до 1,73 трлн руб.).
Расчеты по новым контрактам будут происходить ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь) по официальному курсу ЦБ РФ.
