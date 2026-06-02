Доллар за $100: как новые мини-фьючерсы на Мосбирже изменят правила игры для инвесторов

С 9 июня Московская биржа расширяет линейку валютных инструментов. На срочном рынке стартуют торги мини-фьючерсами на курс доллара и евро к рублю.

Это решение делает валютный рынок доступнее для широкого круга инвесторов.

В чем главное преимущество?

  • Размер лота уменьшен в 10 раз по сравнению со стандартными контрактами:
  • Доллар: лот составит всего $100.
  • Евро: лот составит 100 евро.

Это позволяет:

  • Снизить порог входа: требуется меньше денег для обеспечения сделки.
  • Гибко управлять рисками: инвесторы могут точнее хеджировать (страховать) валютные позиции.
  • Использовать новые стратегии: открываются дополнительные возможности для арбитража.

Почему это актуально сейчас?

Спрос на валютные фьючерсы растет. По данным Мосбиржи, за первые 5 месяцев 2026 года:

  • Среднедневной объем торгов вырос на 23% (до 224 млрд руб.).
  • Совокупная открытая позиция увеличилась на 24% (до 1,73 трлн руб.).

Расчеты по новым контрактам будут происходить ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь) по официальному курсу ЦБ РФ.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

