«Лента» поглощает «О’КЕЙ»: крупнейшая сделка на рынке ритейла за 0 рублей

Российская розничная сеть «Лента» объявила о приобретении 100% доли в операторе сети гипермаркетов «О’КЕЙ». Это стратегическое слияние кардинально меняет расстановку сил в секторе.

Как прошла сделка?

Ключевая особенность — отсутствие денежной оплаты. «Лента» не платит ни копейки, но берет на себя все долговые обязательства приобретаемой компании.

Что получает «Лента»:

75 гипермаркетов общей площадью 478 тыс. кв. м.

4 арендованных распределительных центра (107 тыс. кв. м).

Укрепление позиций: Доля «Ленты» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%.

Магазины расположены по всей России: от Северо-Запада (25 точек) до Сибири и Урала. До конца года все гипермаркеты будут ребрендированы в «Гипер Ленту».

Что это значит для Иркутска?

В столице Приангарья сделка напрямую затронет один магазин. Единственный иркутский гипермаркет «О’КЕЙ», расположенный в ТЦ «Яркомолл», вскоре сменит вывеску на «Гипер Лента». При этом в городе уже работают два магазина сети «Лента» — на улице Франка-Каменецкого и на улице Сергеева.

Зачем это нужно?

По словам гендиректора Владимира Сорокина, сделка — ключевой шаг к достижению выручки в 2,2 трлн рублей. «О’КЕЙ» усилит позиции «Ленты» в шести ключевых регионах. Финансовые показатели «Ленты» останутся стабильными.