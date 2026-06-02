Доллар по 89: Альфа-Банк спрогнозировал резкое ослабление рубля к концу 2027 года

Аналитики Альфа-банка пересмотрели свой прогноз на второе полугодие 2026 года. Они ожидают, что рубль продолжит слабеть, а средний курс доллара к концу года составит ₽82,6, сообщает РБК.
В краткосрочной перспективе (июнь-июль) курс может временно вернуться в диапазон ₽74–76, однако затем начнется плавное снижение. В 2027 году тренд сохранится: доллар может подорожать в среднем до ₽89.
Почему рубль будет слабеть?
Эксперты банка выделяют три ключевых фактора, которые во втором полугодии будут давить на национальную валюту:
- Бюджетное правило: Восстановление объемов покупки валюты Минфином станет главным драйвером ослабления рубля в ближайшие месяцы.
- Снижение продаж от ЦБ: Банк России сократит продажу валюты с $1,1 млрд до $0,6 млрд в месяц, что уменьшит поддержку курса.
- Рост спроса: По мере снижения ключевой ставки и роста мировых ставок спрос на валюту со стороны населения и бизнеса будет расти.
«В июне-июле мы можем увидеть укрепление рубля из-за высоких продаж валюты экспортерами, но во второй половине года баланс рисков сместится в сторону плавного ослабления», — отмечают аналитики.
