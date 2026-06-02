Из Мурманска в Иркутск: опытный силовик Сергей Паволин возглавил прокуратуру региона

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Паволина на должность прокурора Иркутской области. Полномочия нового главы надзорного ведомства рассчитаны на пять лет.

Кто такой Сергей Паволин?

  • Это опытный юрист, чья карьера в прокуратуре длится уже почти 30 лет.
  • Образование и старт: Родился в 1976 году. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права и начал службу в прокуратуре Смоленской области с должности помощника межрайонного прокурора.
  • Карьерный рост: Прошел путь от следователя и заместителя прокурора района до начальника отдела областной прокуратуры. Работал прокурором Руднянского района и межрайонным прокурором.
  • Региональный опыт: В 2013 году был переведен на должность заместителя прокурора Ростовской области. В марте 2021 года возглавил прокуратуру Мурманской области, где проработал до нового назначения.

За выслугу лет Сергей Паволин отмечен нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».


/ Сибирское Информационное Агентство /
