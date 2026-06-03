Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июня: 10 379,5400 руб/1 г золота и 176,4900/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 379,5400 руб.
- 1 грамм серебра - 176,4900 руб.
- 1 грамм платины - 4 509,3901 руб.
- 1 грамм палладия - 3 168,0100 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 78,3604 р. (0,75%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1500 р. (1,23%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,9501 р. (1,83%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8601 р. (0,50%).
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