Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июня: 10 379,5400 руб/1 г золота и 176,4900/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 379,5400 руб.

1 грамм серебра - 176,4900 руб.

1 грамм платины - 4 509,3901 руб.

1 грамм палладия - 3 168,0100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 78,3604 р. (0,75%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1500 р. (1,23%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,9501 р. (1,83%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8601 р. (0,50%) .

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