Глобальный сдвиг: золото впервые обогнало гособлигации США в резервах мировых центробанков

Мировая финансовая система меняет приоритеты. По данным доклада Европейского центрального банка, доля золота в резервах глобальных ЦБ по итогам 2025 года выросла до 27%, в то время как доля казначейских облигаций США (UST) сократилась до 22%, сообщает "Коммерсант".

Это исторический момент: еще в 2023 году UST уверенно лидировали с долей 26%, а золото занимало второе место (16%). Доля евро при этом остается стабильной — около 15%. Общая доля всех долларовых активов в резервах по-прежнему высока и составляет 42%.

Почему это произошло?

Главная причина — взрывной рост цены на золото. За три года драгметалл подорожал более чем втрое (в 3,1 раза): с $1830 за унцию в 2023 году до исторического максимума в $5600 в начале 2026 года.

«Геополитическая напряженность продолжает стимулировать высокий спрос центральных банков на золото», — отметила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что цена золота больше не будет сильно падать, а его справедливая стоимость находится в районе $4000 за унцию. Текущие котировки составляют около $4777, что на $777 (19%) выше оценки аналитиков ВТБ. Рост цен обусловлен политической нестабильностью и активными закупками золота Китаем, который замещает им американские гособлигации. Кроме того, в отрасли растет концентрация производства у крупных игроков и увеличивается себестоимость добычи. «Движения назад я особого не вижу», — резюмировал Андрей Костин.