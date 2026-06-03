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Российский рынок акций перешел в наступление: что толкает Индекс МосБиржи вверх?

Российский фондовый рынок в начале торгов продемонстрировал уверенный рост. Индекс МосБиржи, после периода консолидации, прибавил более 2%, достигнув отметки 2620 п. К концу основной сессии началась коррекция, но индикатор остается в уверенном плюсе.

Ключевые драйверы роста:

– Слабеющий рубль: Активное ослабление национальной валюты традиционно поддерживает котировки экспортеров.

– Нефтяной отскок: Цены на нефть после утреннего снижения быстро восстановили позиции, добавив оптимизма инвесторам.

– Геополитический фон: Заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о готовности России к переговорам и открытости к диалогу были восприняты рынком как позитивный сигнал, несмотря на паузу в урегулировании.

Аналитики отмечают смену настроений: рынок стал более устойчивым к негативу и активно ищет поводы для роста. Если геополитическая обстановка останется стабильной, а рубль не начнет резко укрепляться, у индекса есть все шансы на продолжение ралли.

Следующей целью для «быков» выступает уровень 2635 пунктов, а затем сопротивление в районе 2650 пунктов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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