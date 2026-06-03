Налоговая ловушка: почему каждый пятый предприниматель в России задумывается о дроблении бизнеса

В ответ на ужесточение налоговой политики российский бизнес готовится к «серым» схемам. Согласно свежему опросу «Опоры России», 21% предпринимателей рассматривают искусственное дробление как способ выжить, а почти 7% уже приняли решение применить эту схему в ближайшем будущем, сообщает газета "Ведомости".

Это не просто разговоры: сейчас в схеме признались 2,6%, но готовность присоединиться к ним демонстрирует масштаб проблемы.

Кто попал под удар?

Опрос проводился весной 2026 года среди почти 7 тысяч респондентов из разных отраслей:

– Торговля: самая уязвимая сфера (34,2%).

– Производство и услуги: также испытывают колоссальное давление.

– Главный триггер: снижение порога выручки для уплаты НДС до 20 млн рублей. Это затронуло самую большую группу плательщиков УСН (32,2%), поставив их перед выбором: платить неподъемные налоги или уходить в тень.

Бизнес-сообщество сигнализирует: текущая нагрузка заставляет выбирать между банкротством и нарушением закона.

Бизнес бьет тревогу: реформа толкает в тень тех, кого должна обелить

Статистика опроса подтверждается официальной позицией самих предпринимателей. Ранее общероссийская организация «Опора России» обратилась к президенту с просьбой остановить дальнейшее понижение порога НДС, предупреждая о разрушительных последствиях.

Ключевые аргументы бизнеса:

– Чрезмерная нагрузка: Президент «Опоры» Александр Калинин сравнивает российскую систему с китайской (где ставка около 1%), указывая, что у нас малый бизнес платит суммарно 11% с оборота (6% УСН + 5% НДС).

– Бюджетный эффект сомнителен: По оценкам организации, ожидаемые бюджетом 200 млрд рублей дополнительных доходов не будут собраны, так как значительная часть налога уйдет в зачет у крупного бизнеса.

– Риски для экономики: Снижение порога провоцирует кассовые разрывы, рост банкротств и переход на серые схемы. Расходы на бухгалтерию удваиваются (с 10 000 до 20 000 рублей).

«Если лимит снизят до 15 млн рублей, из режима УСН выпадет самый уязвимый сегмент — микробизнес», — отмечают эксперты. Бизнес опасается, что мера даст обратный эффект: сдерживание оборотов и массовый уход в самозанятость.