Каждый пятый российский предприниматель задумывается о дроблении бизнеса: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: «Лента» покупает сеть из 75 гипермаркетов «О’Кей», только у 20% абонентов «Т-мобайла» потребление международного мобильного трафика превышает 15 Гб, Сергей Паволин назначен на должность прокурора Иркутской области. Подробнее – в обзоре СИА.

Индекс МосБиржи растет

Российский фондовый рынок в начале торгов продемонстрировал уверенный рост. Индекс МосБиржи, после периода консолидации, прибавил более 2%, достигнув отметки 2620 п. К концу основной сессии началась коррекция, но индикатор остается в уверенном плюсе.

Продажа «О’Кея»

Ретейлер «Лента» покупает сеть из 75 гипермаркетов «О’Кей» общей торговой площадью 478 тыс. кв. м, а также четыре распределительных центра. Сделка проходит без денежной оплаты – вместо этого «Лента» принимает на себя долговые обязательства «О’Кей».

Плата за зарубежный трафик

Только у 20% абонентов «Т-мобайла» потребление международного мобильного трафика превышает 15 Гб, сообщил генеральный директор компании Владимир Любимов в интервью «Ведомостям». По данным на май 2026 года, у оператора насчитывалось примерно 5 млн абонентов. Любимов также отметил, что 80% абонентской базы возможное введение дополнительной платы за использование международного трафика сверх 15 Гб не затронет.

Дробление бизнеса

Порядка 21% предпринимателей рассматривают дробление бизнеса как один из потенциальных сценариев для оптимизации фискальной нагрузки, пишет газета «Ведомости». При этом признались в использовании этой схемы лишь 2,6%, а еще 6,7% планируют такую оптимизацию.

Наибольшую долю опрошенных (34,2%) занимаются торговлей, производством – 8,9%, бухгалтерские услуги продают 8,5%. Самая значительная часть респондентов (32,2%) – налогоплательщики на УСН с обязанностью платить НДС.

Новый прокурор Иркутской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Паволина на должность прокурора Иркутской области. Полномочия нового главы надзорного ведомства рассчитаны на пять лет.

Сергей Паволин родился в 1976 году. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права и начал службу в прокуратуре Смоленской области с должности помощника межрайонного прокурора. Прошел путь от следователя и заместителя прокурора района до начальника отдела областной прокуратуры. Работал прокурором Руднянского района и межрайонным прокурором.

«БабрАрт» на набережной

На Нижней набережной Иркутска стартовал финальный этап конкурса «БабрАрт», в рамках которого художники расписывают 16 двухметровых металлических фигур – символов города. Работы размещены от Московских ворот до скульптурной композиции «Счастье чистой воды».