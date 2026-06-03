Примсоцбанк обновил зарплатные тарифы

С 1 мая в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» действуют новые тарифы по зарплатным картам, которые делают сотрудничество с банком ещё удобнее и привлекательнее как для работодателей, так и для сотрудников. Теперь компании могут полностью автоматизировать выплату заработной платы, снизить нагрузку на бухгалтерию и сократить банковские расходы до 0%.

Для клиентов зарплатного проекта Примсоцбанка доступны: бесплатный выпуск и обслуживание карт, бесплатные СМС- и push-уведомления, снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков, а также оплата ЖКХ без комиссии.

Дополнительно держателям зарплатных карт доступны сниженные ставки по кредитам наличными (-2 процентных пункта от стандартных условий).

Особые преимущества предусмотрены для активных зарплатных клиентов:

повышенный кешбэк рублями до 25%;

дополнительный кешбэк у партнёров — до 20%;

пять категорий кешбэка на выбор;

дополнительная категория в выходные в рамках акции «Выходные в плюсе»;

двойной кешбэк в день рождения и вклад с повышенной процентной ставкой за покупки по зарплатной карте.

Отдельный набор привилегий действует для руководителей организаций, заключивших зарплатный договор и перечисляющих на счета сотрудников не менее 1 млн рублей в месяц.

Им доступны:

полностью бесплатная карта;

повешенный лимит ежемесячной выплаты кешбэка - до 10 000 рублей;

премиальные категории кешбэка;

скидка 50% на сейфовые ячейки;

два прохода в бизнес-залы в месяц при выполнении условий;

повышенные лимиты на все операции.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уже 32 года работает с клиентами регионального и федерального уровня, а сегодня на зарплатном обслуживании банка находятся более 2000 организаций. Сотрудникам этих компаний эмитировано свыше 250 тысяч карт национальной платежной системы «Мир».

Чтобы подключить зарплатный проект можно отправить онлайн заявку или позвонить по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный. Тарифы – на официальном сайте Банка в разделе «Действующий тарифный справочник». Подробные условия кешбэка — в Правилах программы лояльности Примсоцбанка, доступных в разделе «Дебетовые карты», подразделе «Информационные документы» на официальном сайте банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита (займа) на сайте.

Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. erid:2Vfnxwgu87U