Сбер сообщил о постоянных разрывах в платежной инфраструктуре между РФ и КНР

Формальный переход на расчеты в рублях и юанях между Россией и Китаем состоялся, однако на практике постоянно возникают разрывы внутри платежной инфраструктуры, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Платежные маршруты многократно усложняются, в них приходится встраивать дополнительные банки-посредники.

«Китайские банки вынуждены соблюдать баланс рисков, чтобы не попасть под вторичные санкции. Это сужает круг прямых корреспондентов для российских банков и не позволяет создать эффективно работающую сеть прямых корреспондентских отношений», – отметил Ведяхин.

Банки-посредники зачастую отклоняют платежи без детального объяснения причин. Выбор банка-партнера и формирование платежных цепочек превратились для банков в задачу по управлению операционными и комплаенс-рисками.

Заявление прозвучало в преддверии Петербургского международного экономического форума – 2026. По словам представителя Сбербанка, сейчас задача заключается не просто в поиске выгодных тарифов и быстрых маршрутов платежей, а в сложном управлении рисками. Инфраструктура расчетов в национальных валютах между двумя странами требует дальнейшей настройки.