«Будут вынуждены доплачивать»: глава «Т-мобайла» оценил число пострадавших от нового лимита трафика больше 15 Гб

В России обсуждается введение ограничений на использование международного мобильного трафика. Министр цифрового развития Максут Шадаев предложил операторам взимать плату с пользователей, потребляющих более 15 Гб. По его словам, это мера по снижению использования VPN, при этом ведомство выступает против штрафов для самих граждан.

Кого коснутся изменения?

Генеральный директор «Т-мобайла» Владимир Любимов поделился статистикой, которую публикует газета "Ведомости":

– 80% абонентов не заметят изменений, так как их потребление укладывается в лимит.

– 20% пользователей (около 1 млн человек из базы в 5 млн) придется либо доплачивать, либо менять свои привычки.

«Только 20% пользователей будут вынуждены адаптироваться», — отметил он.

Таким образом, инициатива затронет лишь наиболее активных потребителей трафика.

Сроки перенесли на осень

Изначально мера должна была заработать с 1 июня. Однако РБК сообщает со ссылкой на три источника на телеком-рынке, что запуск механизма откладывается. Теперь его планируют ввести ближе к осени или после выборов в Госдуму (пройдут в сентябре). Официальные причины переноса не называются.