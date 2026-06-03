Цифровая эпидемия: количество дипфейков в рунете выросло в пять раз за полгода

В России зафиксирован взрывной рост количества дипфейков на социально значимые темы. По данным АНО «Диалог регионы», с января по май 2026 года было выявлено 616 таких видеороликов. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год (627), и в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025-го (тогда нашли всего 117 видео), сообщает газета "Ведомости".

Как распространяется угроза?

Главный плацдарм: 78% подобных роликов впервые появляются в TikTok, после чего предпринимаются попытки их миграции в российские соцсети.

Новый тренд: Эксперты отмечают появление «серийных» дипфейков. Например, в апреле фиксировались кампании с поддельными заявлениями губернаторов о введении комиссий при снятии наличных.

«Стремительное развитие нейросетей и снижение стоимости создания контента сделали технологию доступной для злоумышленников», — объясняют специалисты. Качественный фейк теперь можно создать за 10–15 минут на обычном ноутбуке или через Telegram-боты.

Главная опасность дипфейков — не только в кибербезопасности, но и в компрометации доверия как такового, что несет риски для экономики и репутации компаний.