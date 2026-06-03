Бизнес-омбудсмен меняет курс: защита «лондонских сидельцев» отменяется, спасать будут узников российских СИЗО

Новый уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Шохин в интервью РБК сделал резкое заявление. По его мнению, институту защиты пора сменить фокус — с беглых олигархов на тех, кто находится под стражей в России.

«Здесь, наверное, не список лондонских «сидельцев» надо составлять, а тех «сидельцев», которые находятся в наших следственных изоляторах», — заявил он.

Шохин подчеркивает: списки дел должны быть у любого омбудсмена, но приоритеты изменились. Он утверждает, что составить такой список ему будет несложно, так как в роли главы РСПП он уже неоднократно направлял запросы в Генпрокуратуру о смягчении мер, часто получая лишь формальные отписки.

Откуда ноги растут?

Глава РСПП прямо указывает на корень проблемы: уголовные дела против бизнеса часто возбуждаются не государством, а конкурентами. Желание «прихватить актив» или политические амбиции глав компаний приводят к тому, что их начинают рассматривать через «лупу».

План спасения

Чтобы вытащить бизнес из СИЗО, Шохин предлагает радикальную либерализацию:

Залог вместо клетки: Расширить использование залога на сумму ущерба, чтобы человек мог работать и жить дома, гарантируя свое присутствие в суде. Деньги вместо срока: Освобождать от уголовной ответственности при полном возмещении ущерба, заменяя тюрьму экономическим штрафом. Четкость определений: Добиться однозначного толкования «предпринимательской деятельности», чтобы исключить аресты по экономическим статьям, которые часто дополняются другими обвинениями.

«Речь не идет об индульгенции... Но линию на либерализацию уголовного наказания мы будем продолжать», — заключил будущий омбудсмен.