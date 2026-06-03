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От мировой экономики до новых технологий: главные темы 29-го ПМЭФ

С 3 по 6 июня Санкт-Петербург вновь станет центром мировой экономики. В «Экспофоруме» пройдет 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Организатором выступает фонд Росконгресс.

Программа включает более 150 сессий, объединенных по ключевым направлениям: от мировой экономики до технологий.

Традиционно центральным событием станет выступление президента России Владимира Путина. Ожидается, что его речь будет содержательной; в прошлом году обращение длилось почти час.

Форум впервые за несколько лет планирует посетить официальный представитель США — глава Федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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