С 3 по 6 июня Санкт-Петербург вновь станет центром мировой экономики. В «Экспофоруме» пройдет 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Организатором выступает фонд Росконгресс.

Программа включает более 150 сессий, объединенных по ключевым направлениям: от мировой экономики до технологий.

Традиционно центральным событием станет выступление президента России Владимира Путина. Ожидается, что его речь будет содержательной; в прошлом году обращение длилось почти час.

Форум впервые за несколько лет планирует посетить официальный представитель США — глава Федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук.