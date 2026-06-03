«Ашан» подал заявку на регистрацию товарного знака «Бон Кафе»

ООО «Ашан», управляющее одноименной сетью гипермаркетов, в мае подало заявку на регистрацию товарного знака «Бон Кафе». Заявка охватывает услуги онлайн-заказов еды из ресторанов навынос и с доставкой, аренду помещений, а также услуги закусочных и кафе, пишет газета «Известия» со ссылкой на выписку Роспатента.

«Ритейлеры уже давно развиваются в ресторанном сегменте. Для этого у них есть развитая сырьевая база, пул поставщиков и возможности контролировать уровень качества производимой еды. Это те вещи, которые обычным ресторанам даже не снились», – подчеркнула партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

Какой формат заведений планируется и сколько инвестиций могут вложить в проект, пока неизвестно. Представитель ритейлера на запрос не ответил. В России действует 241 магазин «Ашан» в 37 регионах.

Ритейлеры активно развивают ресторанные форматы: X5 к маю 2026 года открыла более 400 точек Select, включая отдельно стоящие заведения в парке Горького. «Лента» с 2023 года развивает Fresh Café и обеденные зоны внутри гипермаркетов, «ВкусВилл» открыл корнер «Сгоряча», а «Магнит» тестирует формат раменных.

В свою очередь непродовольственный ритейл закрывает магазины. O'STIN в 2025 году закрыл 62 точки и сократил 15% персонала, Gloria Jeans за неполные два года ликвидировала не менее 100 магазинов, «Лэтуаль» ликвидировал 93 точки и в 2026-м намерен сократить еще 150.