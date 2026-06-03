Порошенко: Украине нужно завершить конфликт с Россией «прямо сейчас»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украине необходимо приложить максимум усилий, чтобы воспользоваться текущей возможностью и завершить конфликт с Россией «прямо сейчас». Об этом он рассказал в интервью Kyiv Post, передаёт РБК.



«Нужно остановить войну как можно скорее — не через три года и не в следующем марте, а прямо сейчас. Для этого нужен чёткий план, сосредоточенность, решимость и надёжные партнёры», — подчеркнул Порошенко.



Он также отметил, что за столом переговоров должны присутствовать Украина, Россия, Европа и США. При этом переговоры должны начаться, чтобы конфликт «если не завершить полностью, то хотя бы приостановить».



Отвечая на вопрос о том, что Украине необходимо для жизни в безопасности и с уверенностью, Порошенко кратко заявил: «членство Украины в ЕС и НАТО».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске эскалации конфликта на Украине. «Каждый масштабный удар напоминает, почему эта война ужасна и длится дольше Второй мировой, и почему её нужно прекратить», — сказал Рубио (цитата по France24).

При этом он подчеркнул, что США готовы оказать всю необходимую помощь для урегулирования конфликта и надеются на возможность продуктивных переговоров в будущем. Однако активных или запланированных переговоров между Вашингтоном и Киевом пока нет.