Минобрнауки вводит единый стандарт: студентов обяжут изучать четыре обязательных предмета

Министерство науки и высшего образования России утвердило перечень дисциплин, которые станут обязательными для изучения студентами всех направлений подготовки, уровней и форм обучения. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков на заседании Совета по языковой политике.

К уже существующим курсам «Философия» и «Основы российской государственности» добавились «История» и «Русский язык». Таким образом, независимо от выбранной специальности — будь то инженерия или медицина — студенты будут получать единое гуманитарное ядро знаний.

«Это история, основы российской государственности, философия и русский язык», — подчеркнул министр. Точные сроки вступления нововведения в силу пока не уточняются.