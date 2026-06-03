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Минобрнауки вводит единый стандарт: студентов обяжут изучать четыре обязательных предмета

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Министерство науки и высшего образования России утвердило перечень дисциплин, которые станут обязательными для изучения студентами всех направлений подготовки, уровней и форм обучения. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков на заседании Совета по языковой политике.

К уже существующим курсам «Философия» и «Основы российской государственности» добавились «История» и «Русский язык». Таким образом, независимо от выбранной специальности — будь то инженерия или медицина — студенты будут получать единое гуманитарное ядро знаний.

«Это история, основы российской государственности, философия и русский язык», — подчеркнул министр. Точные сроки вступления нововведения в силу пока не уточняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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