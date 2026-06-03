«Иркут» готовит ответ Airbus: Россия анонсировала создание укороченной версии МС-21

Россия расширяет линейку своих гражданских самолетов. Первый вице-премьер Денис Мантуров официально подтвердил планы по созданию укороченной версии лайнера МС-21 в интервью "Коммерсант". Новая модель, которая будет на две секции меньше базовой, призвана стать прямым конкурентом самому массовому самолету в мире — Airbus A320.

По словам господина Мантурова, разработка ориентирована на требования российских авиаперевозчиков:

«Такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим перевозчикам», — заявил он.

Сроки реализации амбициозного проекта намечены на период после 2028 года. Вице-премьер уточнил, что сначала авиакомпании получат базовую версию самолета, после чего начнется формирование заказа и выход короткой модификации в серию. Несмотря на то, что системы останутся прежними, для новой модели потребуется отдельная сертификация, так как фактически это новый тип воздушного судна.

Это заявление прозвучало на фоне важного события для авиастроительной отрасли: на Иркутском авиационном заводе завершили сборку первого серийного импортозамещенного самолета МС-21-310. Машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение.

«Передача первого серийного самолета... позволит освободить место для следующей машины», — отметил генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов, добавив, что завод планирует увеличивать темпы производства до 36 самолетов в год.