«С осторожным оптимизмом»: Мантуров связал будущее авторынка со снижением ключевой ставки

Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в интервью газете "Коммерсант" о надеждах на сохранение положительной динамики на рынке легковых автомобилей по итогам 2026 года. По его словам, хорошая тенденция первых четырёх месяцев года даёт повод для сдержанного позитива.
Однако вице-премьер подчеркнул: дальнейший успех отрасли напрямую зависит от денежно-кредитной политики государства.
Главным драйвером роста должен стать снижение ключевой ставки ЦБ. Логика проста: как только доходность депозитов упадёт, потребители начнут забирать деньги из банков и вкладывать их в покупку долгосрочных товаров, включая автомобили.
«Это может стимулировать спрос», — отметил господин Мантуров.
Статистика подтверждает тренд
Данные за апрель 2026 года полностью оправдывают этот «осторожный оптимизм». В стране было реализовано 117,5 тыс. новых легковых машин — это на 15,1% больше, чем год назад.
- Лидерство LADA: Отечественная марка сохраняет уверенное первое место с долей рынка 27% (31,8 тыс. проданных авто).
- Топ-3: На втором месте закрепился китайский Haval (16,5 тыс.), а третью строчку занимает отечественный TENET (12 тыс.).