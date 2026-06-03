«С осторожным оптимизмом»: Мантуров связал будущее авторынка со снижением ключевой ставки

Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в интервью газете "Коммерсант" о надеждах на сохранение положительной динамики на рынке легковых автомобилей по итогам 2026 года. По его словам, хорошая тенденция первых четырёх месяцев года даёт повод для сдержанного позитива.

Однако вице-премьер подчеркнул: дальнейший успех отрасли напрямую зависит от денежно-кредитной политики государства.

Главным драйвером роста должен стать снижение ключевой ставки ЦБ. Логика проста: как только доходность депозитов упадёт, потребители начнут забирать деньги из банков и вкладывать их в покупку долгосрочных товаров, включая автомобили.

«Это может стимулировать спрос», — отметил господин Мантуров.

Статистика подтверждает тренд

Данные за апрель 2026 года полностью оправдывают этот «осторожный оптимизм». В стране было реализовано 117,5 тыс. новых легковых машин — это на 15,1% больше, чем год назад.