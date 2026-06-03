Долговая нагрузка россиян снизилась до минимума с 2019 года

Долговая нагрузка россиян по итогам 2025 года снизилась до 9,1%, что стало наименьшим значением как минимум с начала 2019 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на «Обзор финансовой стабильности» Банка России. Коэффициент обслуживания долга сократился за год на 1,6 процентного пункта.

«Долговая нагрузка граждан снизилась в сравнении с первым кварталом 2022 года на 3 процентных пункта и находится на минимальных уровнях с 2019 года, чему способствуют опережающий рост доходов граждан (+17% г/г по итогам 2025 года) и меры Банка России по ограничению долговой нагрузки заемщиков», – указывается в обзоре.

Снижение произошло в основном за счет сокращения расходов граждан на обслуживание кредитов наличными. Регулятор отмечает, что снижению долговой нагрузки способствовало охлаждение рынка розничного кредитования под действием жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики.

На 1 января 2026 года коэффициент обслуживания долга составил 9,1% против 10,7% на январь 2025 года. Доходы граждан по итогам 2025 года выросли на 17% в годовом выражении. Банк России продолжает проводить политику по ограничению долговой нагрузки заемщиков.

Напомним, 27 апреля ключевая ставка была снижена до 14,5% годовых. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 июня 2026 года.