Сбер расширяет сотрудничество с Китаем: от ИИ и платежей до туризма и спорта

В преддверии ПМЭФ-2026 первый заместитель Председателя Правления Сбера Александр Ведяхин в интервью китайским изданиям China.com и Sina рассказал о многогранном партнёрстве с Китаем. Сотрудничество вышло далеко за рамки технологий и охватывает финансы, туризм, образование, а также благотворительные и спортивные инициативы.

Александр Ведяхин отметил, что текущее взаимодействие Сбера с Китаем строится вокруг трёх взаимосвязанных направлений. Первое — наука и исследования, которые предполагают объединение российской фундаментальной школы с китайским опытом внедрения ИИ. Второе направление касается образования и включает совместные программы, студенческий обмен, программу двойных дипломов, а также реализацию меморандума, подписанного с Университетом Цинхуа. Третье направление связано с бизнесом и технологиями, оно подразумевает интеграцию ИИ в промышленность, финансы и сферу услуг.

«Нас привлекают масштаб и темпы развития китайской технологической экосистемы. Сегодня Китай — один из мировых лидеров в сфере AI и open-source-технологий. Для России особенно важно развитие сотрудничества в области вычислительной инфраструктуры и научных исследований. Кроме того, Китай демонстрирует очень высокий уровень научной активности в сфере AI, а российская математическая и инженерная школа создаёт хорошую основу для совместных разработок и исследований», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Сбер активно взаимодействует с китайскими партнёрами через Международный альянс в сфере AI, куда входят ведущие организации КНР. В 2025 году банк впервые участвовал во Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC в Шанхае в статусе элитного партнёра с собственным треком AI Journey. Участие запланировано и в 2026 году.

Александр Ведяхин подчеркнул, что китайские учёные также задействованы в международном форсайте AI Horizons: совместные сессии уже прошли в Китае. В приоритете — создание совместных исследовательских центров и обеспечение доступа к независимым вычислительным мощностям.

«Задачи, которые стоят перед обеими сторонами, во многом схожи. Это выработка гармоничной нормативной базы, стимулирующей развитие AI, инвестиции в человеческий капитал и создание прозрачных правил для долгосрочных партнёрств. Решая их вместе, Россия и Китай смогут задать устойчивые стандарты технологического сотрудничества, которые будут ориентированы не только на наш рынок, но и на глобальный уровень», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Сбер также развивает инфраструктуру для платежей физических лиц.

Сбер видит большой потенциал в привлечении гостей из КНР в Россию — в частности, на курорт «Манжерок» на Алтае, где уже открыт международный аэропорт в Горно-Алтайске.

Говоря о благотворительных и спортивных проектах, Александр Ведяхин назвал Международный забег дружбы России и Китая в рамках «Зелёного Марафона» Сбера, который состоялся 30 мая в Благовещенске и Хэйхэ. На старт вышло 4000 бегунов. Маршруты на 4,2 км и скандинавская ходьба на 1 км были проложены параллельно на двух берегах Амура. Все регистрационные взносы направлены в Благотворительный фонд «Вклад в будущее» на подготовку к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.