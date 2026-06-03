Закон о банкротстве изменился: должникам вернут часть денег за ипотечное жильё

С 3 апреля 2026 года в России действует новый порядок распределения средств от продажи единственного жилья, находящегося в ипотеке. Теперь гражданин-банкрот имеет право вернуть себе часть вложенных средств после реализации квартиры.

Как теперь распределяются деньги?

Если квартира — единственное место проживания должника и его семьи, вырученные от её продажи средства делятся по строгой схеме:

Вычитаются расходы: Сначала из суммы вычитают траты на сохранение залога и проведение торгов.

Доля должника (до 10%): Гражданину возвращают 10% от оставшейся суммы, но не больше размера его первоначального взноса и всех произведённых выплат по кредиту.

Доля залогового кредитора (80%): Основная часть уходит банку или организации, выдавшей ипотеку, для погашения долга, включая штрафы и проценты.

Кредиторы первой/второй очереди (10%): Эта доля выделяется другим кредиторам, если у должника нет иного имущества для расчёта с ними.

Остаток средств после этих выплат полностью идёт залоговому кредитору. Если долг погашен, а деньги ещё остались — их передают бывшему владельцу жилья. Таким образом, нововведение даёт человеку шанс решить жилищный вопрос после банкротства, сохранив часть своих сбережений.

Изменения в законе особенно актуальны на фоне резкого роста числа личных банкротств. По данным «Федресурса», только в первом квартале 2026 года суды признали финансово несостоятельными 137,5 тыс. человек. Это на 13,7% больше, чем год назад. Основная волна накрыла миллениалов (30–45 лет), а женщины стали проходить процедуру чаще мужчин.