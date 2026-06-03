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На заправках Петербурга ввели временные ограничения на продажу бензина

На некоторых заправках Петербурга появились ограничения на продажу бензина – до 50–95 литров в одни руки. Однако проблема носит не дефицитный, а логистический характер, поясняют участники рынка: сроки доставки топлива выросли из-за изменения маршрутов поставок. Об этом пишет издание «Фонтанка».

«Если раньше мы возили из Киришей, и это было быстро, то теперь приходится возить, условно, из Перми. Логистическое плечо выросло. То есть объемы поставок остались прежними, а срок доставки удлинился», – объясняет один из участников рынка.

Труднее всего ситуация с бензином АИ-95, который больше всего пострадал в производстве на Киришском НПЗ. При этом дизельного топлива на рынке даже с избытком. Крупные сети в первую очередь заполняют популярные станции с большим трафиком, тогда как независимые АЗС получают топливо по остаточному принципу.

Ранее ограничения на продажу бензина марки АИ-95 ввели в Крыму с 30 мая. Продажа была ограничена 20 литрами в одни руки один раз в сутки.

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Напомним, "Коммерсант" сообщал о назревающем дефиците на рынке топлива. Так, продажи бензина на бирже 20 мая упали до трехлетнего минимума (21,6 тыс. тонн) из-за ремонта крупных НПЗ и рекордного спроса. Производители вводят ограничения, а независимые АЗС рискуют столкнуться с дефицитом и закрытием. Несмотря на это, цены на заправках пока стабильны. Объём неудовлетворённого спроса на АИ-92 составляет 40,98 тыс. тонн, на АИ-95 — 33,9 тыс. тонн. На рынке отмечается ажиотаж: в Уфе число заявок на покупку АИ-92 достигает 100–200, что требует около 12 тыс. тонн топлива — почти всего дневного объёма продаж этой марки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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