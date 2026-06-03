Новости

Неделя предпринимательства, 2026, Иркутск
«Продюсер территории». Кто и как пишет сценарий развития Иркутской области
«Вы сидите на золоте» – федеральный эксперт о потенциале Приангарья
Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом
Все материалы сюжета

Дмитрий Мезенцев стал почетным гражданином Иркутска

Дмитрий Мезенцев, бывший губернатор Иркутской области, удостоен звания «Почетный гражданин города Иркутска». Решение принято на 23-м очередном заседании городской Думы 27 мая.

«На протяжении многих лет – и в период работы сенатором, представляющим интересы Приангарья, и губернатором – считал для себя важнейшим приоритетом усилия к тому, чтобы Иркутск как столица Восточной Сибири занимал весомое место в масштабе страны», – отметил Дмитрий Мезенцев.

В период его губернаторства с 2009 по 2012 годы в Иркутске были созданы 130-й квартал, завершено строительство Академического моста и Ледового дворца, началось возведение новой библиотеки и Дворца спорта «Юность».

Ходатайство о присвоении звания было направлено группой депутатов по инициативе председателя Думы Евгения Стекачева. Мэр Иркутска Руслан Болотов назвал вклад Мезенцева в развитие города неоценимым, отметив, что созданный к 350-летию Иркутска 130-й квартал стал визитной карточкой столицы региона. Решение принято в преддверии 365-летия города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес