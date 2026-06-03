Дмитрий Мезенцев стал почетным гражданином Иркутска

Дмитрий Мезенцев, бывший губернатор Иркутской области, удостоен звания «Почетный гражданин города Иркутска». Решение принято на 23-м очередном заседании городской Думы 27 мая.

«На протяжении многих лет – и в период работы сенатором, представляющим интересы Приангарья, и губернатором – считал для себя важнейшим приоритетом усилия к тому, чтобы Иркутск как столица Восточной Сибири занимал весомое место в масштабе страны», – отметил Дмитрий Мезенцев.

В период его губернаторства с 2009 по 2012 годы в Иркутске были созданы 130-й квартал, завершено строительство Академического моста и Ледового дворца, началось возведение новой библиотеки и Дворца спорта «Юность».

Ходатайство о присвоении звания было направлено группой депутатов по инициативе председателя Думы Евгения Стекачева. Мэр Иркутска Руслан Болотов назвал вклад Мезенцева в развитие города неоценимым, отметив, что созданный к 350-летию Иркутска 130-й квартал стал визитной карточкой столицы региона. Решение принято в преддверии 365-летия города.