В Иркутске продолжают ремонт дорог асфальтовыми картами

В Иркутске продолжают восстанавливать дорожное покрытие с помощью асфальтовых карт и струйно-инъекционного метода. За прошедшую неделю замену верхнего слоя асфальта выполнили на нескольких центральных улицах.

«За прошедшую неделю замену верхнего слоя выполнили на улицах Провиантская (на всем протяжении), Октябрьской Революции, Верхняя Набережная и Баумана. Небольшими по площади картами отремонтировали участки на Станиславского, Иркутской 30-й Дивизии и бульваре Рябикова», – сообщили в мэрии.

На Ушаковской заменили пучинистое основание, после чего провели асфальтирование. Аналогичные работы выполнили на объездной Ново-Ленино. С помощью дорожной техники точечно устранили ямы на десятках улиц, включая Ленина, Лермонтова и Карла Маркса, а также на Академическом мосту.

Ямочный ремонт также проведен на улицах 5-й Армии, Дзержинского, Советской, Гоголя, Новаторов, Муравьева и других. Работы ведутся в рамках планового содержания дорожной сети областного центра.