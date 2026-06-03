В Иркутске предпринимательница ответит в суде за травмирование ребенка на картинге

Прокуратура Куйбышевского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы, организовавшей платные услуги по аренде картинга. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Обвиняемая не получила обязательный для аттракциона комплект эксплуатационных документов, не соблюла процедуры его декларирования на соответствие требованиям технических регламентов, государственной регистрации до ввода в эксплуатацию», – сообщили в прокуратуре.

В ноябре 2025 года шестилетний мальчик, не прошедший инструктаж, был допущен без взрослых к самостоятельному катанию. Ребенок столкнулся с ограждением трассы и получил телесные повреждения средней тяжести.

Предпринимательница также приобрела и использовала гоночные автомобили, технические характеристики которых не отвечали требованиям безопасности. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.