ВТБ оформил стенд ПМЭФ-2026 гигантскими скульптурными портретами Пушкина, Толстого, Достоевского и Гоголя

Банк ВТБ оформил свое присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) в виде масштабной арт-инсталляции, центральным элементом которой стали четыре гигантские головы русских писателей в солнцезащитных очках. Пространство стенда выдержано в фирменном насыщенно синем цвете банка, а сама инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет», стартовавшей в мае 2026 года.

По сообщению пресс-службы ВТБ, на создание скульптур Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого ушло более 5 тонн композитного материала. Каждая фигура собиралась как сложный инженерный объект, а ее вес превышает 500 кг. Высота всей инсталляции — более 8 метров. Отдельное внимание привлекает нос Гоголя, который по высоте превосходит человеческий рост. Ироничный визуальный акцент — крупные солнцезащитные очки — как пояснили в банке, «предусмотрительно надеты», учитывая количество фотовспышек, которые переживают экспонаты на форуме. Каждое стекло очков формовалось индивидуально и достигает 1,5 метров в диаметре.

Пространство стенда дополнено пятью цитатами из произведений писателей. Более тысячи букв и символов интегрированы в стены, превращая их, по замыслу создателей, в «культурное полотно». Таким образом, ВТБ попытался соединить классическое литературное наследие с современным визуальным языком и корпоративным стилем.

Новый имиджевый проект «Классика вдохновляет» задает единый вектор присутствия банка на ПМЭФ-2026. Как пояснили в ВТБ, выбор писателей не случаен: Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой формируют культурный код и идентичность, их мысли и слова «вдохновляют на создание нового». В банке подчеркивают, что поддерживают культуру и осознают ответственность за сохранение наследия. «Мы воспитаны в этой культуре, понимаем её ценность и уверены: решения, предлагаемые банком для людей, экономики и инфраструктуры страны, уже стали классикой финансового мира», — говорится в материалах компании.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. Стенд ВТБ уже стал одной из самых заметных фотозон деловой программы.