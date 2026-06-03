Биткоин упал ниже $66 000 на фоне бегства инвесторов в стейблкоины

Биткоин потерял около 12% за последнюю неделю и опустился ниже $66 000, потянув за собой весь крипторынок. При этом доля стейблкоинов Tether и USD Coin в общей капитализации рынка начала расти, что сигнализирует о бегстве инвесторов в долларовую ликвидность.

«Tether USDT показал рост доминирования до 8,30% – максимального уровня с конца февраля. USD Coin также вернулся к показателям начала апреля. Их растущая доля сигнализирует о явном бегстве в долларовую ликвидность внутри криптосферы, и этот сдвиг становится все труднее игнорировать по мере того, как BTC теряет позиции», – сообщает тематический портал CoinDesk.

Доминирование биткоина упало до 58,5%, нивелировав рост, который доводил его до 61,2% в апреле и начале мая. Ethereum, XRP и Solana за неделю подешевели на 8-11%, а BCH, SUI и RAO рухнули почти на 20%.

При этом традиционные рынки не демонстрируют бегства в доллар: Nasdaq и S&P 500 торгуются вблизи рекордных максимумов, а индекс доллара остается в узком диапазоне 98,50–99,50. Аналогичная картина бегства в стейблкоины наблюдалась во время январско-февральской распродажи, когда биткоин падал с $90 000 до $60 000. Две стейблкоины по-прежнему составляют лишь 11% всего рынка, что незначительно по сравнению с биткоином.