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Стареющая экономика: почему рост продолжительности жизни до 74 лет угрожает рынку труда и бюджету РФ

За последние 25 лет Россия совершила демографический рывок: средняя продолжительность жизни выросла на 8 лет, достигнув показателя в 74 года, сообщает ТАСС. Эта тенденция характерна для стран со средним доходом, но несет в себе скрытые вызовы.

Успех с двойным дном

Эксперты отмечают парадокс: увеличение продолжительности жизни происходит одновременно со снижением рождаемости. Это неизбежно ведет к старению нации и изменению структуры экономики:

  • Рынок труда: Сокращается предложение рабочей силы.
  • Экономика: Меняется структура спроса, что влияет на процентные ставки и бюджетную устойчивость государства. По прогнозам исследования Росконгресса, этот тренд сохранится до 2050 года.

В глобальном контексте Россия занимает средние позиции. Средний возраст жителя страны составляет 42,3 года. Мы находимся на одной ступени с Францией (27-е место из 40 крупнейших экономик), будучи моложе Канады (42,8), но старше Нидерландов (42,2).

«Возраст населения — это не просто цифра в паспорте, а ключевой индикатор экономической мощи. Он напрямую влияет на рынок труда, пенсионную систему и долгосрочные перспективы государства», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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