27% компаний Иркутска запланировали корпоративы на лето 2026 года

Летние корпоративы планируют провести 27% организаций Иркутска, тогда как 47% компаний отказались от такого формата отдыха сотрудников, показал опрос SuperJob. Еще 26% респондентов затруднились с ответом.

«Анализ комментариев HR-служб показывает, что самый популярный вариант корпоратива этим летом — фуршет. На втором месте пикники с шашлыками. Замыкают топ-3 тимбилдинги», — сообщили аналитики.

Некоторые компании готовы проводить спортивные или туристские мероприятия, а также выезды в дома отдыха. Среди планирующих корпоративы лишь 25% сообщили об увеличении бюджета по сравнению с прошлым годом.

У 30% компаний расходы на летние корпоративы не изменились, а 22% признались, что средств выделено меньше, чем на лето 2025 года. В опросе приняли участие представители предприятий и организаций Иркутска.