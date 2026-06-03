Аэропорт Киренска приостановил прием самолетов из-за состояния ВПП

Аэропорт Киренска приостановил прием самолетов на неопределенный срок из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы, сообщает министерство транспорта Иркутской области. Согласно договору аренды, оператор аэродрома должен поддерживать полосу в надлежащем состоянии, однако капитального ремонта там не было более 20 лет.

«Город связан с "большой землей" автодорогой Киренск – Казачинское. Прорабатывается вопрос увеличения количества ежедневных автобусных рейсов, чтобы жители могли попасть к ближайшей железнодорожной станции и аэропорту села Казачинское, откуда выполняются регулярные рейсы в Иркутск», – сказал зампред правительства региона Александр Суханов.

Аэропорт продолжает принимать рейсы санитарной авиации и обслуживать вертолеты. Министерство транспорта прорабатывает вопрос организации вертолетных перевозок пассажиров из Киренска в ближайший аэропорт Ербогачен. Ранее выявленные нарушения оператор должен был устранить ко 2 июня, но ничего сделано не было.

Правительство области неоднократно обращалось в Росимущество по поводу неисполнения оператором обязательств по ремонту ВПП. В мае специалисты проинспектировали состояние полосы. Сейчас аэропорт Киренска включен в федеральный проект «Эффективная транспортная система» с проведением работ в 2028-2030 годах, решается вопрос ускорения сроков. Между Минтрансом России и областным министерством уже заключено соглашение.