Бизнес-активность сектора услуг продолжает сокращаться

Индекс деловой активности от S&P Global в российском сервисном секторе услуг в мае снизился с апрельских 49,7 пункта до 48,7, третий месяц подряд оставаясь в зоне сокращения (ниже 50). Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, для экономики это неблагоприятный сигнал, потому что услуги напрямую связаны с потребительским спросом, занятостью и доходами бизнеса.

«Компании отмечают снижение новых заказов, более осторожное поведение клиентов и ухудшение ожиданий на ближайшие 12 месяцев», — поясняет эксперт. По словам Чернова, композитный PMI тоже остался ниже 50 пунктов и составил 49,2 пункта. «То есть частный сектор в целом растет очень слабо, а в услугах спад в мае стал еще заметнее», — подчеркивает аналитик.

«Главная причина такой картины заключается в высокой ключевой ставке, дорогих кредитах, жестких условиях банков и осторожности населения, что постепенно охлаждает потребительский спрос», — считает Чернов. «Это пока нельзя назвать признаком наступающего экономического кризиса или рецессии, но это уже явно мягкая посадка экономики после сильного роста 2023–2024 годов», — уточняет эксперт.

Аналитик обращает внимание, что ЦБ сохраняет прогноз роста ВВП на 2026 год в диапазоне 0,5–1,5%, а медианный ориентир опрошенных регулятором аналитиков составляет 1%. «Минэкономразвития прогнозирует увеличение базового показателя экономики лишь на 0,4%», — приводит данные Чернов. «Freedom Global ориентируется на повышение ВВП России по итогам текущего года в пределах 0,3–0,7%», — сообщает эксперт.

«Если услуги и потребительский спрос продолжат слабеть летом, эти ожидания сместятся в диапазон 0,4–0,5%», — заключает Владимир Чернов.