Правительство Якутии и ИНК подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения биоразнообразия и развития экосистем региона

Правительство Республики Саха (Якутия) и ООО «Саханефть» (входит в группу компаний ИНК) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения биоразнообразия и развития экосистем региона. Документ подписали Глава республики Айсен Николаев и генеральный директор ИНК Дмитрий Лёвин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Ключевым направлением партнерства станет реализация долгосрочной программы «Расселение лесного бизона в бассейне реки Намана». Документ регламентирует порядок финансирования мероприятий по охране и увеличению популяции лесного бизона на период 2027–2029 годов. Оператором программы выступит ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков».

Подписание нового соглашения масштабирует текущее участие компании в проекте «Реакклиматизация лесного бизона в Центральной Якутии», который реализуется при поддержке компании с 2024 года. На сегодняшний день в рамках программы создана необходимая инфраструктура: возведены два пункта мониторинга и охраны в природном парке «Синяя» (Горный район) и местности «Намана» (Олекминский район), приобретен автотранспорт и спецтехника. Кроме того, компания обеспечивает логистику ежегодной транспортировки молодняка из питомника «Усть-Буотама» в зону мониторинга.

Сегодня численность лесных бизонов в Якутии превышает 300 особей. Животные успешно адаптировались в долинах рек Синяя и Намана, где формируются первые дикие стада. По оценкам специалистов, к 2035 году их численность может достичь 1 000 голов.

«Сохранение уникальной природы Якутии и её биологического разнообразия является одной из важнейших задач. Благодаря сотрудничеству мы можем реализовывать долгосрочные проекты по сохранению редких видов животных и укреплению природных экосистем. Подписанное соглашение позволит продолжить работу по восстановлению популяции лесного бизона и станет ещё одним шагом в сохранении природного наследия республики», — отметил Айсен Николаев.

Генеральный директор ИНК Дмитрий Лёвин отметил, что компания последовательно поддерживает проекты, направленные на сохранение природного богатства региона.

«Наше сотрудничество с Правительством Республики Саха (Якутия) носит стратегический характер. Компания уделяет особое внимание аспектам сохранения биоразнообразия, в т.ч. популяции редких животных и восполнению биоресурсов в регионе. Подписание нового соглашения подтверждает наши долгосрочные инициативы в области устойчивого развития территорий», — подчеркнул генеральный директор ИНК Дмитрий Лёвин.

Сохранение биоразнообразия в регионах присутствия является приоритетным направлением экологической стратегии группы компаний ИНК. Помимо охраны редких видов животных, «Саханефть» реализует программы восполнения водных биоресурсов и лесовосстановления. За два года в Вилюйское водохранилище (Мирнинский район) выпущено свыше 600 тысяч мальков пеляди. В 2025 году в Восточной Сибири было высажено более 1,5 млн хвойных пород. Также в Мирном на регулярной основе внедряются корпоративные экологические инициативы по раздельному сбору отходов (пластик, макулатура).

Сотрудничество группы компаний ИНК с Правительством Республики Саха (Якутия) охватывает и социально-экономическое развитие. В рамках ранее заключенного соглашения «Саханефть» направила средства в Целевой фонд будущих поколений на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Нюрбе (объект находится в стадии возведения). Дополнительно профинансированы успешно завершенные проекты Фонда развития инноваций в Ленском районе: прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), открытие ИТ-центра и разработка цифрового приложения Тооку kids.