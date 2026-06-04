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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июня: 10 620,2998 руб/1 г золота и 179,8200/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 620,2998 руб.
  • 1 грамм серебра - 179,8200 руб.
  • 1 грамм платины - 4 617,0601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 251,7500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 240,7600 р. (2,32%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3300 р. (1,89%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 107,6699 р. (2,39%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 83,7400 р. (2,64%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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