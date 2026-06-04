Увидеть себя по-новому: модный показ ВОСХОД 03 – пространство, где человек «выходит из тени»

170 моделей в возрасте от 5 до 76 лет, более 10-и коллекций модной одежды от российских дизайнеров, 800 гостей, а также необычная режиссура, современный звук, свет, яркий видео-контент, оригинальная концепция. Всё это – модный показ-перфоманс ВОСХОД 03, который состоялся в Иркутске 30 мая. Событие, которое ежегодно организует школа и агентство SISTERSMODELS*, объединило моду, бизнес, искусство, креативные индустрии и получилось масштабным, ярким, запоминающимся. Об интересных фактах, подробностях и эмоциях, которые получили все участники события – от организаторов до зрителей – читайте в нашей публикации.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Красота без возраста и стандартов»

В этом году площадку для ВОСХОДА 03 впервые предоставила Первая Автоколонна – один их крупнейших автомобильных холдингов Восточной Сибири и генеральный партнёр мероприятия. Чтобы полностью преобразить автомобильный салон в пространство для масштабного городского события, технической команде проекта потребовалось около 50 часов (а после мероприятия – ещё 10 часов, чтобы вернуть объект к привычному режиму работы).

На 30-метровый подиум вышли 170 моделей SISTERSMODELS в возрасте от 5 до 76 лет. Среди участников были студенты и выпускники модельной школы, профессиональные модели с международным опытом, а также люди, для которых этот выход стал первым в жизни появлением на большой сцене. По словам основателя SISTERSMODELS и идейного вдохновителя проекта ВОСХОД 03 Алёны Усовой, такой «демократичный» подход к выбору моделей – наглядный пример того, что у красоты нет возраста и стандартов. И именно в этом заключается главная ценность проекта.

– Когда мы задумали ВОСХОД, то мечтали не просто о показе. Мы хотели создать пространство, где человек может увидеть себя по-новому. Где ребёнок чувствует уверенность, подросток перестаёт бояться быть собой, а взрослый человек понимает, что никогда не поздно начать что-то новое. Для меня ВОСХОД – это история про смелость, про людей, которые однажды решились выйти из тени и заявить о себе.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

Эту идею отметили и гости мероприятия. Как рассказала одна из зрительниц шоу Ольга Иванова, она совершенно другими глазами взглянула на свою племянницу, которая участвовала в показе:

– Вы знаете, я увидела другого человека: не просто высокого, худенького немного неуверенного в себе подростка, а прекрасную девушку, королеву. И в других девчонках я видела действительно людей, которые гордо несут свою красоту и свой потенциал. Очень порадовали маленькие ребята, и особенно особое восхищение вызвали люди, которые, неважно в каком возрасте, нашли в себе силы и желание выйти на подиум, улыбаться и просто жить.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Это выглядит на парижском уровне»

Особое впечатление на гостей произвели визуальное оформление и стилистика мероприятия от брендингового агентства NODESIGN и концепция режиссера проекта Любы Дорочинской, объединившая моду, музыку, световые решения и современное искусство в единый перформанс.

В отзывах о ВОСХОДЕ 03 гости отметили, что «с каждым годом мероприятие становится всё лучше и лучше с визуальной точки зрения. Уровень моделей тоже растёт из года в год. Уже хочется узнать дату следующего ВОСХОДА и увидеть, какие новые высоты сможет покорить команда проекта».

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

Многие зрители особо подчеркнули отличную организацию шоу, достойную столичного уровня и масштаба.

«Очень приличный столичный уровень, организаторы выдали качественный звук, свет, наружную рекламу, медиа-сопровождение, обслуживание», «Это настолько круто, что во время показа у меня были мурашки по коже. Я думаю: господи, и это в моём городе. Это кайф. Ребята огромные молодцы», «Это выглядит на парижском уровне. Всё настоящее. Я в восторге. Браво!», – написали зрители на своих страничках в соцсетях.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

Высокую оценку событию дали и представители профессионального сообщества.

– Я представляю, сколько было проделано работы. Обычный человек видит только результат, но мы как продюсеры, понимаем, сколько процессов происходит внутри. Великолепная работа. Великолепная организация. Всё получилось, – отметила ивент-продюсер крупных городских мероприятий Елена Кухта.

Подводя итоги ВОСХОДА 03, Алёна Усова подчеркнула, что пять месяцев подготовки невозможно измерить количеством встреч, репетиций или часов работы.

– Настоящий результат – это глаза людей после показа. Когда гости говорят, что у них мурашки, когда участники плачут от счастья за кулисами, когда родители впервые видят своих детей такими уверенными. Именно ради этого существует ВОСХОД. Каждый год мы поднимаем планку не ради масштаба, а ради того, чтобы создавать события, которые остаются с людьми надолго.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Жизнь – не рекламная картинка, она очень многогранна и разнопланова»

Дмитрий Сыровой, директор дилерских центров Omoda & Jaecoo, Tenet, Geely, Belgee и Haval Первой Автоколонны:

– Что общего между модельным и автобизнесом? И там, и там объект внимания – модели машин и модели как участники показов – зависят от шаблонного мышления о том, как надо. Мы за то, чтобы менять угол зрения и двигаться вперёд. Каким должен быть автомобиль – решать только владельцу. Кто может быть моделью – да, кто угодно. Жизнь – это не рекламная картинка, она очень многогранна и разнопланова. Мы увидели в шоу импульс к переменам, умению не просто адаптироваться к реальности, а самим эту реальность выстраивать. Сегодня в нашем портфеле представлены китайские автомобили, производимые в России. Это наша реальность. Что будет завтра? Знаю только одно: Первая Автоколонна всегда будет местом, где приобретают и обслуживают автомобили всей семьи. И что в центре внимания всегда остаётся человек с его потребностями, а не бренд. Некоторые участники шоу разорвали все шаблоны, показывая красоту вне стандартов и возраста. И именно потому, что мы продаём автомобили реальным людям, мы приняли решение сделать совместную рекламную кампанию. Так что ВОСХОД вскоре может вырасти из шоу в нечто большее».

«Поддержка таких проектов – это вклад в развитие города и его будущего»

Николай Кузаков, генеральный директор ООО СЗ «ГОРСТРОЙ»:

– Поддержка подобных проектов является вкладом в развитие будущего поколения. Сегодня молодёжь стремится жить современно, динамично и ярко. Именно поэтому так важно создавать пространства и проекты, где молодые люди могут раскрывать свой потенциал, пробовать новое и находить себя. ВОСХОД – это не просто модное событие. Это возможность для сотен участников выйти за рамки привычного, поверить в свои силы и открыть в себе новые таланты. Мы убеждены, что поддержка таких проектов – это вклад в развитие города и его будущего.

Партнёры проекта ВОСХОД 03

Первая Автоколонна, генеральный партнёр;

Горстрой, Beautymed, Endemic Hotel, стоматология «Клевер», театр-ресторан «Суарэ», дом тканей «Колибри», гастробар «Странники», Quartz Music и Шеф Кейтеринг.

Информационную поддержку обеспечили Газета «Дело», SIA.RU, ИркЭдишн, Радио Energy 106.4 FM, журнал «Собака.ru Иркутск», Smart Day и МТЦ «Новый».

Партнёрские зоны, интегрированные в сценарий мероприятия, работали для гостей в течение всего дня. Они выполняли не только презентационную, но и функциональную роль, формируя полноценный опыт пребывания на площадке. Для гостей были подготовлены специальные активности и розыгрыши. Среди подарков – сертификат на обучение в SISTERSMODELS номиналом 260 000 рублей, сертификат от Beautymed на 25 000 рублей, билеты на мероприятия театра-ресторана «Суарэ», специальные предложения от апарт-отеля «Эндемик», а также подарки и сертификаты от других партнёров проекта.

В дефиле ВОСХОД 03были представлены коллекции российских дизайнеров из Москвы, Красноярска и Иркутска. Среди участников: дизайнер бренда Rendez-Vous Сергей Горбунов (Москва), бренд VIVOL Виктории Волковой (Москва), федеральные бренды MAAG и ECRU, сибирский бренд ICHE, бренд мужской одежды ALTO PLANO, дизайнер Маргарита Мещерякова (Красноярск), дизайнер Ольга Николаева с концептуальной коллекцией «Моя Земля», посвящённой теме экологии, женской силы и ответственности за будущее, а также иркутские бренд Tacta и магазин Bambi & Alessandro Borell.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

«Восход 3». Фото предоставлено организаторами.

* Зарегистрированная торговая марка № 1207285