Примсоцбанк продлевает акцию на подключение к АУСН до 30 июня 2026 года

Напоминаем о том, что 8 апреля 2026 года Примсоцбанк официально вошёл в реестр уполномоченных банков ФНС по Автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) и стал первым региональным банком на Дальнем Востоке, предоставляющим услуги данного сервиса. Клиенты банка могут использовать специальный налоговый режим, который позволяет малому и среднему бизнесу существенно сократить налоговую отчётность и автоматизировать расчёт налогов.

В связи с этим Примсоцбанк предлагает новым клиентам (юридическим лицам и ИП) особые условия подключения к интернет-банку iBank для бизнеса в рамках сервиса АУСН и продлевает действие акции «ДБО в подарок» до 30 июня 2026 года.

Условия акции

Новым клиентам доступно:

50% скидка на подключение iBank на USB-токене;

на подключение iBank на USB-токене; Бесплатное подключение по облачной электронной подписи;

подключение по облачной электронной подписи; Сервис АУСН предоставляется бесплатно.

Как подключить АУСН

Откройте расчетный счет в Примсоцбанке (если его еще нет); Подключите дистанционное банковское обслуживание (ДБО) iBank для Бизнеса; В личном кабинете перейдите в раздел «АУСН» — система автоматически проверит соответствие вашего бизнеса требованиям ФНС; Подайте заявку. Статус обработки отобразится в кабинете.

Преимущества АУСН:

АУСН упрощает отчётность и уплату налогов: налоговые органы самостоятельно рассчитывают сумму и списывают её через банковское приложение.

Подробности — на официальном сайте Банка, по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или в отделении Примсоцбанка. Менеджеры помогут с открытием счета и подключением. С регламентом акции можно ознакомиться по ссылке.

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Срок действия акции

13.04.2026 - 30.06.2026

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