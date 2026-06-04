Эн+ Телеком стал победителем регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»

Компания Эн+ Телеком одержала победу в региональном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги для населения».

Интернет-услуги компании признаны одними из лучших в Иркутской области по итогам конкурсного отбора. Церемония награждения победителей состоялась в рамках Недели предпринимательства в Иркутске.

Дипломы победителям вручил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Александр Анчугин. Мероприятие прошло в центре «Мой бизнес» при участии директора ФБУ «Иркутский ЦСМ» Росстандарта Дмитрия Солдатова и уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области Андрея Лабыгина.

Победа в региональном этапе знакового конкурса является для Эн+ Телеком значимым достижением и первым опытом участия. Все победители регионального этапа автоматически выдвигаются для участия в федеральном этапе конкурса.

«Мы уделяем особое внимание внедрению передовых технологических решений и поддержанию стабильно высокого уровня сервиса. Участие и победа в таком конкурсе подтверждают, что выбранные нами технические стандарты и подходы к обеспечению качества соответствуют лучшим общероссийским практикам. Это мотивирует нас к дальнейшему развитию сетевой инфраструктуры, – отметил Максим Павленко, генеральный директор Эн+ Телеком.

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится при поддержке Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Правительства региона, министерства экономического развития и промышленности Иркутской области. Региональный этап в Иркутской области проходит в 28 й раз, его бессменным организатором является ФБУ «Иркутский ЦСМ» Росстандарта.

Победители регионального этапа получают право на льготный заем до 5 млн рублей по ставке от 9% годовых сроком на три года через Фонд микрокредитования Иркутской области. Предприятия, которые станут победителями федерального этапа, будут награждены дипломами и получат право в течение двух лет использовать логотип конкурса «100 лучших товаров России» на упаковке продукции, в рекламе и сопроводительной документации.