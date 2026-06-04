Названы самые востребованные профессии в Иркутской области летом 2026 года

В начале лета 2026 года в Иркутской области работодатели чаще всего искали водителей-экспедиторов, продавцов-консультантов и машинистов, показал анализ hh.ru. Всего в регионе были открыты вакансии по 74 профессиям, причем на долю водителей-экспедиторов пришлось 8% всех предложений.

«По большинству позиций из списка самых востребованных зарплатные предложения в Иркутской области превышают среднеокружные показатели. Так, водителям-экспедиторам в регионе готовы платить в среднем 158,3 тыс. рублей против 129,6 тыс. рублей по округу», – сообщили аналитики.

Машинисты в Приангарье могут рассчитывать на 201,7 тыс. рублей, разнорабочим предлагают 120,1 тыс. рублей, а продавцам-консультантам – 54,9 тыс. рублей. По всем этим позициям зарплаты в регионе превышают средние по Сибирскому федеральному округу.

По 6% от всех вакансий в регионе пришлось на продавцов-консультантов и кассиров, машинистов, менеджеров по продажам и разнорабочих. В отличие от общей картины по СФО, где в топ вошли повара и кондитеры, в Иркутской области в пятерку лидеров попали машинисты. Единственным исключением стали менеджеры по продажам: им в регионе предлагают 86,9 тыс. рублей при среднем по округу 87,6 тыс. рублей.

Топ-5 востребованных профессий в Иркутской области и медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях для них: