T2 и «Магнит» создадут систему взаимных привилегий для клиентов

В прошлом году Т2 расширила дистрибуцию SIM-карт на более чем 17 тысяч торговых точек «Магнита». В 2026-м оператор создаст специальное предложение для клиентов сети, а абоненты T2 получат преимущества в программе лояльности ретейлера.

Партнерство Т2 и «Магнита» призвано решить ключевые задачи современного рынка: повысить лояльность клиентов через создание персональных взаимных предложений, снизить стоимость их привлечения и значительно повысить эффективность маркетинговых коммуникаций.

Сотрудничество превращает базовые услуги в продукты с добавленной ценностью. Клиент Т2 получит не просто связь, а статус, дающий привилегии в сети «Магнит». В свою очередь, покупатель «Магнита» приобретает и товары повседневного пользования, и выгодную связь. Это создает новый стандарт сервиса и сильный дифференциатор на конкурентных рынках.

В 2025 году SIM-карты Т2 начали продаваться в более чем 17 тысячах торговых точек «Магнита», а в мае 2026 года подписка «Магнит Плюс Премиум» вошла в подписку MiXX от Т2. Клиенты оператора могут получать по 5% кешбэка бонусами за покупки в «Магните» у дома. В дальнейшем партнеры планируют масштабировать сотрудничество.

«В рамках сотрудничества с «Магнитом» Т2 стала соинвестором в клиентский опыт покупателей сети. Результат нашего сотрудничества будет заключаться в устойчивом росте лояльности конечного потребителя. И именно в этом мы видим смысл парадигмы федерального партнерства», – Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2.

«Мы традиционно выбираем в качестве партнеров компании, которые являются лидерами в своей сфере. Благодаря коллаборации с федеральной торговой сетью «Магнит», мы сможем выстроить бесшовный клиентский путь, интегрируя телеком-услуги в ежедневные потребительские сценарии. В таком партнерстве выигрывают все, но клиенты – особенно», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

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