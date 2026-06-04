ИЭСК за лето отремонтирует более 600 подстанций перед зимой

Иркутская электросетевая компания начала летнюю ремонтную кампанию, чтобы подготовить оборудование к зимнему максимуму нагрузок. До начала ноября энергетикам предстоит отремонтировать более 600 трансформаторных подстанций и почти 2 тыс. объектов высоковольтного оборудования.

«Ежегодная ремонтная кампания – это ключевой элемент стратегии ИЭСК по повышению надежности электроснабжения. Своевременное и эффективное выполнение всех работ позволяет минимизировать риски аварий, снизить потери электроэнергии и повысить качество ее передачи, что особенно актуально в условиях суровой сибирской зимы», – отметил заместитель главного инженера ИЭСК Александр Потапов.

Помимо ремонта оборудования, энергетики расчистят просеки в охранных зонах линий электропередачи на площади почти 7,5 тыс. гектаров. Эти работы необходимы для предотвращения коротких замыканий из-за падения веток и деревьев на провода.

Всего в рамках подготовки к зиме компания планирует провести техническое обслуживание и ремонт 144 силовых трансформаторов. Расчистка просек также обеспечит безопасный доступ техники и персонала к объектам электросетевого хозяйства. Работы ведутся для бесперебойного электроснабжения жителей региона в холодные месяцы.