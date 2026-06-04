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РБК: Эльвира Набиуллина исчезла из программы ПМЭФ

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина исчезла из списка спикеров в программе Петербургского международного экономического форума, пишет бизнес-издание РБК. Информацию подтвердили два источника, близкие к Банку России.

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«Изначально предполагалось, что Набиуллина 4 июня выступит на сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности" вместе с министром финансов Антоном Силуановым, министром экономического развития Максимом Решетниковым и заместителем руководителя Администрации президента Максимом Орешкиным», — отмечают СМИ.

Также глава ЦБ должна была принять участие в сессии «Кибермошенничество: кому платить по счетам?». В числе других спикеров значатся глава «МТС» Инесса Галактионова, зампред правительства Дмитрий Григоренко и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Все трое коллег Набиуллиной по первой сессии — Силуанов, Решетников и Орешкин — остались в программе. Модератором выступления по кибермошенничеству должна стать телеведущая Ольга Скабеева. Причины исключения главы ЦБ из списка спикеров не уточняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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