РБК: Эльвира Набиуллина исчезла из программы ПМЭФ

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина исчезла из списка спикеров в программе Петербургского международного экономического форума, пишет бизнес-издание РБК. Информацию подтвердили два источника, близкие к Банку России.

«Изначально предполагалось, что Набиуллина 4 июня выступит на сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности" вместе с министром финансов Антоном Силуановым, министром экономического развития Максимом Решетниковым и заместителем руководителя Администрации президента Максимом Орешкиным», — отмечают СМИ.

Также глава ЦБ должна была принять участие в сессии «Кибермошенничество: кому платить по счетам?». В числе других спикеров значатся глава «МТС» Инесса Галактионова, зампред правительства Дмитрий Григоренко и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Все трое коллег Набиуллиной по первой сессии — Силуанов, Решетников и Орешкин — остались в программе. Модератором выступления по кибермошенничеству должна стать телеведущая Ольга Скабеева. Причины исключения главы ЦБ из списка спикеров не уточняются.